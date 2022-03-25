التحالف الثلاثي يعقد اجتماعاً بشأن الجلسة الحاسمة

وذكر التحالف في بيان، إن "رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر يستضيف اجتماعا مهماً لتحالف (إنقاذ الوطن) لمناقشة الوضع الراهن وتحضيرات جلسة اختيار رئيس الجمهورية غداً السبت".

وأشار البيان إلى "مشاركة وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني".



ويضم التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني).