التنسيقي يستبق جلسة السبت باجتماع خاص.. هذه محاوره

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قوى الإطار عقدت اجتماعاً في منزل الفياض؛ لمناقشة تفاهمات ومواقف الساعات الحاسمة قبل جلسة البرلمان يوم غد السبت، بالإضافة إلى مسألة الكتلة الأكبر".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي ذاهب باتجاه مقاطعة الجلسة، وقد ضمن نحو 133 نائباً مقاطعاً، بالإضافة إلى 20 آخرين محتمل أن يكونوا ضمن المقاطعين"، مبيناً أنه "سيتم تقديم قائمة بأسماء النواب الذين سيقاطعون الجلسة ضماناً لعدم حدوث أي عملية تزوير".



وأضاف الموسوي، أن "مسألة الكتلة الأكبر قد حسمت للإطار التنسيقي حيث وصل إلى 88 نائباً ضمن المكون الشيعي، وهو ما لم تستطع أي كتلة شيعية الوصول إليه".

ويعقد مجلس النواب، يوم غد السبت جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.