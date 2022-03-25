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هازارد يخضع لعملية جراحية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الملكي في بيان طبي: "سيخضع لاعبنا إيدن هازارد لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة لإزالة الصفيحه في الكاحل الأيمن".

وأوضح أن "هازارد خضع لعملية جراحية في 2017 بسبب كسر في الشظية، كما خضع لجراحة أخرى لنفس الأمر في آذار 2020".


جدير بالذكر أن هازارد فشل في إثبات نفسه داخل صفوف الميرينجي منذ انضمامه للفريق في 2019 قادمًا من ، حيث شارك في 65 مباراة فقط خلال 3 سنوات.

ومنذ بداية الموسم الجاري، لم يظهر هازارد إلا في 7 مباريات فقط كلاعب أساسي بالدوري الإسباني، بل إنه خسر ثقة مدربه كارلو أنشيلوتي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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