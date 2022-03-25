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تعليق جديد من رئيس الكتلة الصدرية بشأن جلسة السبت – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، اليوم الجمعة، أن جلسة السبت ستكشف من ولائه للعراق ومن هو ولائه لغير العراق.
وذكر العذاري في تدوينة تابعتها الخليج 365، "غدا السبت.. سيعلم العراقيون من يريد حياتهم ومن يريد هلاكهم، وسيعلم العراقيون من هو العراقي الأصيل ومن هو التبعي الهجين وسيعلم العراقيون من هو معسكر الاصلاح ومن هو معسكر الفساد وسيعلم العراقيون من هو الشجاع ومن هو الجبان وسيعلم العراقيون من هو الذي يشترى بالمال ومن هو الذي غني العراق وسيعلم العراقيون من هو من ولائه للعراق ومن هو ولائه لغير العراق".
واختتم التغريدة بالقول: ان غداً لناظره قريب".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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