الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

صراعات جلسة السبت والقمة الرباعية في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر صراعات جلسة السبت والقمة الرباعية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = وزير الصدر يهاجم الثلث المعطل.. ويؤكد: منصب رئيس الحكومة ليس حكراً على الشيعة.
= الاتحاد الوطني يعلن مقاطعته لجلسة السبت.. ونواب مستقلون يتذرعون بـالمرض هربا من الحضور.

= في قمّة رباعيّة.. الأردن يستضيف الكاظمي والسيسي وبن زايد.. والحلبوسي الى طهران الاحد المقبل.

= حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد الجديدة.. وعاصفة حمراء تضرب الأنبار وتتجه صوب العاصمة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا