صراعات جلسة السبت والقمة الرباعية في نشرة السومرية

= الاتحاد الوطني يعلن مقاطعته لجلسة السبت.. ونواب مستقلون يتذرعون بـالمرض هربا من الحضور.

= في قمّة رباعيّة.. الأردن يستضيف الكاظمي والسيسي وبن زايد.. والحلبوسي الى طهران الاحد المقبل.

= حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد الجديدة.. وعاصفة حمراء تضرب الأنبار وتتجه صوب العاصمة.

