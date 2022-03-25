انت الان تتابع خبر صراعات جلسة السبت والقمة الرباعية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = وزير الصدر يهاجم الثلث المعطل.. ويؤكد: منصب رئيس الحكومة ليس حكراً على الشيعة.
= الاتحاد الوطني يعلن مقاطعته لجلسة السبت.. ونواب مستقلون يتذرعون بـالمرض هربا من الحضور.
= حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد الجديدة.. وعاصفة حمراء تضرب الأنبار وتتجه صوب العاصمة.
= في قمّة رباعيّة.. الأردن يستضيف الكاظمي والسيسي وبن زايد.. والحلبوسي الى طهران الاحد المقبل.
= حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد الجديدة.. وعاصفة حمراء تضرب الأنبار وتتجه صوب العاصمة.