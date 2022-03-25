انت الان تتابع خبر الكاظمي يعود الى بغداد بعد زيارة سريعة الى الاردن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بغداد بعد اختتام زيارته الى المملكة الاردنية الهاشمية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الكاظمي وصل الى بغداد بعد اختتام زيارة الى المملكة الاردنية الهاشمية".
ويذكر ان " الكاظمي خلال زيارته للاردن بحث " تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تداعياتها والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة وبما يحقق مصالح شعوبها".
والتقى الكاظمي خلال الزيارة كل من "الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعضو مجلس الوزراء في السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز".
ويذكر ان " الكاظمي خلال زيارته للاردن بحث " تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تداعياتها والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة وبما يحقق مصالح شعوبها".
والتقى الكاظمي خلال الزيارة كل من "الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعضو مجلس الوزراء في السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز".