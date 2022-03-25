الكاظمي يعود الى بغداد بعد زيارة سريعة الى الاردن

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الكاظمي وصل الى بغداد بعد اختتام زيارة الى المملكة الاردنية الهاشمية".

ويذكر ان " الكاظمي خلال زيارته للاردن بحث " تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تداعياتها والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة وبما يحقق مصالح شعوبها".

