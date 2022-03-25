الأحد المقبل.. الحلبوسي يجري زيارة إلى ايران

بغداد - ياسين صفوان - يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد المقبل زيارةً إلى العاصمة الايرانية طهران.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد يرافقه وفد نيابي، زيارةً إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف".

واضاف البيان ان "جدول الزيارة يتضمن أيضا لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين".