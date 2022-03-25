بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لمنصب رئيس الوزراء جعفر الصدر

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بغداد - ياسين صفوان - السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لمنصب رئيس الوزراء جعفر الصدر
مواليد 1970 النجف الأشرف
المناصب والوظائف التي شغلها:
سفير فوق العادة لسفارة العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019
رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية
التحصيل العلمي:
المناصب والوظائف التي شغلها:
ممثل دائم للعراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط 2020
سفير فوق العادة لسفارة العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019
رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية
فائز بعضوية مجلس النواب للدورة 2010
مستشار رئيس جمهورية العراق 2009
التحصيل العلمي:
ماجستير في علم الاجتماع اختصاص علم المعرفة - الجامعة اللبنانية 2018
بكالوريوس في علم الاجتماع العام - الجامعة اللبنانية 2011
الدراسات الدينية في النجف الاشرف وقم 1995-2007