الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لمنصب رئيس الوزراء جعفر الصدر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لمنصب رئيس الوزراء جعفر الصدر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لمنصب رئيس الوزراء جعفر الصدر
مواليد 1970 النجف الأشرف

المناصب والوظائف التي شغلها:

ممثل دائم للعراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط 2020

سفير فوق العادة لسفارة العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019


رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية

فائز بعضوية مجلس النواب للدورة 2010

مستشار رئيس جمهورية العراق 2009

التحصيل العلمي:
ماجستير في علم الاجتماع اختصاص علم المعرفة - الجامعة اللبنانية 2018

 

بكالوريوس في علم الاجتماع العام - الجامعة اللبنانية 2011

 

الدراسات الدينية في النجف الاشرف وقم 1995-2007

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا