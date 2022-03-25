انت الان تتابع خبر بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لرئاسة جمهورية ريبر احمد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مواليد 1968
التحصيل الدراسي:
خبرات العمل: عسكريا رتبته لواء
العمل التنظيمي والحزبي
اللغات:
التحصيل الدراسي:
ماجستير في الامن الوطني - جامعة الامن الوطني العراقية عام 2007
بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة صلاح الدين - أربيل 1997
خبرات العمل:
شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن الاقليم منذ 2012
عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005
يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان
العمل التنظيمي والحزبي
عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1997
اللغات:
الكردية، العربية، الانكليزية، الفارسية