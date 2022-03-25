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بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لرئاسة جمهورية ريبر احمد

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بغداد - ياسين صفوان - مواليد 1968

التحصيل الدراسي:
ماجستير في الامن الوطني - جامعة الامن الوطني العراقية عام 2007

بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة صلاح الدين - أربيل 1997

خبرات العمل:

عسكريا رتبته لواء

شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن الاقليم منذ 2012

عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005

يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان

العمل التنظيمي والحزبي
عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1997

اللغات:
الكردية، العربية، الانكليزية، الفارسية

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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