انت الان تتابع خبر بيسكوف عن طرد روسيا من مجموعة العشرين: لن يحدث 'شيء مروع' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قلل الكرملين، اليوم الجمعة، من أهمية سعي أمريكي أوروبي لطرد روسيا من مجموعة العشرين، على إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان له إنه "لن يحدث "شيء مروع" إذا نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى".
واشار إلى أن "العديد من أعضاء المجموعة يخوضون حربا اقتصادية مع موسكو على أي حال".
وأضاف بيسكوف أن "العالم متنوع ولا يتشكل فقط من الولايات المتحدة وأوروبا وتوقع أن تفشل الجهود الأمريكية لعزل موسكو، التي قال إنها لم تنجح إلا جزئيا حتى الآن".
وأوضح أن "بعض الدول تتخذ نهجا أكثر اعتدالا مع روسيا ولا تقطع جسور التواصل معها"، مضيفا أن "موسكو ستبني توجهات سياسية جديدة في جميع المجالات".
واشار إلى أن "العديد من أعضاء المجموعة يخوضون حربا اقتصادية مع موسكو على أي حال".
وأضاف بيسكوف أن "العالم متنوع ولا يتشكل فقط من الولايات المتحدة وأوروبا وتوقع أن تفشل الجهود الأمريكية لعزل موسكو، التي قال إنها لم تنجح إلا جزئيا حتى الآن".
وأوضح أن "بعض الدول تتخذ نهجا أكثر اعتدالا مع روسيا ولا تقطع جسور التواصل معها"، مضيفا أن "موسكو ستبني توجهات سياسية جديدة في جميع المجالات".