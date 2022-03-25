بيسكوف عن طرد روسيا من مجموعة العشرين: لن يحدث 'شيء مروع'

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان له إنه "لن يحدث "شيء مروع" إذا نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى".

واشار إلى أن "العديد من أعضاء المجموعة يخوضون حربا اقتصادية مع موسكو على أي حال".



وأضاف بيسكوف أن "العالم متنوع ولا يتشكل فقط من الولايات المتحدة وأوروبا وتوقع أن تفشل الجهود الأمريكية لعزل موسكو، التي قال إنها لم تنجح إلا جزئيا حتى الآن".

وأوضح أن "بعض الدول تتخذ نهجا أكثر اعتدالا مع روسيا ولا تقطع جسور التواصل معها"، مضيفا أن "موسكو ستبني توجهات سياسية جديدة في جميع المجالات".

