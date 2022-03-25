انت الان تتابع خبر غاريث بيل يرد على منتقديه: اخجلوا من أنفسكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غاريث بيل في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعد هدفين سجلهما على النمسا: "هذه ليست رسالة لأحد، فإرسالها مضيعة للوقت".

وبسؤاله عن الانتقادات أكد بيل أنه أمر "مثير للاشمئزاز"، وأن كل من يتحدثون عنه بشكل سيئ يجب أن "يخجلوا من أنفسهم".



وسجل بيل هدفيه، أحدهما من ركلة حرة مباشرة رائعة، في الدقيقتين 25 و51 ليفوز منتخب ويلز 2/1 على النمسا على إستاد كارديف سيتي، ليضرب موعدا مع المتأهل من مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا التي تم تأجيلها.

وشارك بيل، البالغ من العمر 32 عاما، في 5 مباريات فقط مع ريال مدريد، بواقع 270 دقيقة، سجل فيها هدفا.

وكان منتخب بيل قد احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بحصده 15 نقطة من 8 مباريات.



ووفقا لموقع "transfermarkt" فإن غاريث بيل سجل 38 هدفا في 101 مباراة مع منتخب ويلز.

واهتمت الصحف الإنجليزية الشهيرة بثنائية غاريث بيل على النمسا، وعنونت صحيفة ”الغارديان“: ”سحر بيل يدفع ويلز للحلم“.

في حين عنونت صحيفة "ديلي إكسبريس": "من طراز عالمي.. ثنائية بيل المبهرة تضع ويلز على مقربة من مقعد في قطر 2022".

كما كتبت صحيفة "ميرور": "لا يصدق.. الآن أصبحت ويلز، كأس العالم، الجولف ومن ثم مدريد، بعدما قاد بيل الساحر، التنين إلى أرض الأحلام".

يشار إلى أن عقد غاريث بيل مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي بوادر على بقاء اللاعب في سانتياغو برنابيو الموسم المقبل.

وانتقل بيل لريال مدريد صيف عام 2013 قادما توتنهام مقابل 101 مليون يورو، وسجل للنادي الملكي 106 أهداف وصنع 67 في 256 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب نال غاريث بيل مع ريال مدريد 4 ألقاب في كأس العالم للأندية، وو4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبا في كأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.