مقرب من الصدر يصف الثلث المعطل بـ'المكر': تسلط على 'الشيعة'

وقال العراقي في تدوينة له، "يقولون من حق الشيعة حصراً ترشيح رئيس مجلس الوزراء لا غير.. ولا يمكن ترشيحه من خلال الفضاء الوطني والتحالف الثلاثي الحالي، متسائلا، " ألا يمكن ان يسلب (الثلث المُعَطِّل) الشيعة فعالية ترشيح رئيس مجلس الوزراء؟".وأضاف، أنه "اذا شكّل السنة والكرد ثلث عدد مقاعد مجلس النواب فسوف لن يتمكن الشيعة من تمرير مرشحهم".

وتابع، أن "الثلث المُعَطِّل مكر مكرتموه.. فعاقبناكم بسحب صلاحيتكم لترشيح رئيس مجلس الوزراء وحددناه بقسم من (الشيعة) مع الكرد والسنة، بل وكما سلبتم الكتلة الاكبر انتخابياً (وهي غالباً شيعية) حق الترشيح سابقاً"، مبينا انه "اذا شكّل غير الشيعة كتلة اكبر مكونة من سنة وكرد وعلمانيين وما شاكل فانه يحق لهم ترشيح رئيس وزراء.. وهذا ايضا مكر مكرتموه وعليكم اثمه الى يوم الدين".



وأكمل العراقي مخاطبا المحشدين للثلث المعطل، "انتم افقدتم الشيعة حق الكتلة الاكبر انتخابياً وسلّطتم الثلث المُعَطِّل ضدهم".

وأضاف، "اما نحن فثبتنا حق الشيعة حق ترشيح الكتلة الفائزة انتخابياً ترشيح رئيس مجلس النواب لكن اعلناه من خلال الفضاء الوطني خروجاً وابتعاداً عن المحاصصة التي انهكت البلاد والعباد ولم نسلط الثلث المُعَطِّل ضد الشيعة".

وتابع، "لم نتهجم على السنة والكرد واتهمناهم باشنع الاوصاف ولم نستعمل معهم العنف".

