انت الان تتابع خبر انتخاب رئيس الجمهورية... تسريبات بوصول سعر شراء الصوت لـ 3 ملايين دولار!‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعج الاوساط السياسية والشعبية بالاخبار التي تنقل تحديثات المجريات السياسية في البلاد..في ظل تضارب التوقعات بشأن ما سيجري بجلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية.

يحتدم الصراع داخل قبة البرلمان بين الاطراف التي تسعى لنيل اكبر عدد من الاصوات من اجل مرشحيها..ليصل سعر شراء صوت المستقل بحسب تسريبات لما يقرب من ثلاثة ملايين دولار امريكي..او الوعد بمنصب سيادي بالحكومة المقبلة كما يقول مراقبون

مصطفى السراي مراقب للشأن السياسي

وبين التوقع بانعقاد الجلسة من عدمها.. يستمر الخلاف بين الاقطاب السياسية الرئيسة الى الان..ليبقى الامر مرهونا بالساعات المقبلة التي ستكشف مجريات الاحداث وتوضح ملامح الحكومة الجديدة

وفي الوقت الذي طرح فيه انقاذ وطن مرشحه لرئاسة الوزراء..لم يفصح الاطار التنسيقي حتى اللحظة عن مرشحه الذي سيدفع به لتولي المنصب..في ظل تكهنات بطرحه عقب الانتهاء من حل ازمة التصويت على رئيس الجمهورية