الهند تبدأ بحملة التطعيم ضد كورونا للأطفال

وقالت السفارة الهندية في بغداد ببيان ان الحكومة الهندية قررت العمل بهذا النظام بعد أسابيع من إعادة فتح المدارس الهندية حيث ستُعطى المجموعة الجديدة لقاح Corbevax وهو اللقاح الثالث المعتمد في البلاد.وبحسب بيانات المؤسسات الصحية فأن الهند تستخدم حاليا أربعة لقاحات - لقاح أوكسفورد أسترا زينيكا المعروف محليا باسم كوفيشيلد ؛ Covaxin من شركة Bharat Biotech الهندية؛ سبوتنيك الخامس روسي الصنع والآن لقاح كوربيفاكس، وقد مثل لقاح كوفيشيلد نسبة أكثر من 90٪ من الجرعات الممنوحة للبالغين حتى الآن وحصل Corbevax، وهو لقاح قائم على البروتين تم تصنيعه بواسطة Biological E، على تصريح استخدام طارئ من منظم الأدوية الهندي في 21 فبراير 2022 للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما.واستخدمت الهند وفقاً للبيان، بعض التقنيات من اجل وصول اللقاحات الى المناطق البعيدة مثل استخدام الطائرات بدون طيار إلى القرى النائية في المناطق الجبلية شمال شرق الهند. كذلك لنقل الجرعات إلى أرخبيل أندامان ونيكوبار الشرقي حيث كان "النقل بالقوارب" يستغرق وقتًا طويلاً.

وقد قدمت الدولة أكثر من 1.8 مليار جرعة لقاح منذ أن بدأت حملة التطعيم في يناير 2021. وقد تلقى حوالي 90٪ من البالغين الجرعتين وتم تطعيم أكثر من 99٪ جزئيًا حتى الآن.