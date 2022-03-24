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صلاح يخضع لاختبار طبي قبيل مواجهة السنغال

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بغداد - ياسين صفوان - ويواجه منتخب الفراعنة، نظيره السنغالي، غدًا الجمعة، في ذهاب الملحق المؤهل لكأس العالم.

وبدأ مران منتخب مصر على ملعب الدفاع الجوي، باختبار طبي لمحمد صلاح الذي اشتكى مؤخرًا من آلام في عضلة السمانة.


وسبق أن أعلن ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، في تصريحات للصحفيين، جاهزية صلاح للمشاركة في لقاء السنغال بشكل طبيعي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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