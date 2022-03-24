انت الان تتابع خبر مزاد شراء المستقلين وتجريف الاراضي في كربلاء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = مزاد شراء المستقلين يشتعل في البرلمان.. وقوى الاطار ترجح عدم اكتمال النصاب بجلسة السبت. = مجاميع مسلحة تستولي على اراضي الفلاحين في كربلاء.. وشيوخ العشائر تطالب الحكومة بايقاف عمليات التجريف. = تزامنا مع حلول رمضان.. تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسعار.. وتجار يطالبون المنافذ بتطبيق قرار تصفير الرسوم.



= وفاة عجوز السياسة الأميركية مادلين اولبرايت.. وناشطون يستذكرون تبريرها لموت أطفال العراق. = وفاة عجوز السياسة الأميركية مادلين اولبرايت.. وناشطون يستذكرون تبريرها لموت أطفال العراق.