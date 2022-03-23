انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يحسمها: خليجي 25 ستقام في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للاتحادِ، اليوم الأربعاء، إنه "يتطلبُ من وسائل الإعلام كافة تقديم الدعم والمُساندة للمنتخبِ الوطني قبل يومٍ من المباراة أمام الإمارات التي يحتاجُ فيها منتخبنا الفوزَ للمنافسةِ بقوةٍ على البطاقةِ الثالثة المؤهلة للملحق".وأوضحَ، أن "الاتحاد متواصلٌ مع الجهاتِ الرياضيّة في السعودية لتأمينِ حضور جمهورنا بانسيابيةٍ عاليةٍ مع تخصيصِ نسبةٍ للجمهور الإماراتي تقدر بـ ٨% من سعةِ الملعب حسب الأنظمةِ المُتعارف عليها".

وأشارَ إلى أن "ملعب المدينة الدوليّ ستُفتح أبوابه أمام الجمهور للدخولِ مجاناً لمشاهدة المباراة في الشاشاتِ المتواجدة بالملعب، كما سيتم تسهيلُ مهمة دخول القنواتِ الفضائيّة لتَغطية المباراة".

واختتمَ عضو الاتحاد، أحمد الموسوي، حديثه بالقول: "إن زيارة اللجنة الخليجيّة إلى البصرةِ كانت ايجابيةً، وبطولة خليجي ٢٥ ستقامُ في البصرة، وهي زيارةٌ روتينيّة لتنظيمِ بطولةٍ مثاليةٍ، ومساعدة الاتحادِ المعني على إظهارِ البطولة بأفضل مستوى من جميعِ النواحي".

