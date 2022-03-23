انت الان تتابع خبر سياسي مستقل يستبعد تحول البرلمان إلى 'سوق نخاسة': فرصة التوافق قائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، أن فُرص التوافق الوطني لإنتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة لا تزال قائمة، فيما استبعد "تحول البرلمان إلى سوق نخاسة".