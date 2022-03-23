انت الان تتابع خبر سياسي مستقل يستبعد تحول البرلمان إلى 'سوق نخاسة': فرصة التوافق قائمة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، أن فُرص التوافق الوطني لإنتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة لا تزال قائمة، فيما استبعد "تحول البرلمان إلى سوق نخاسة".
وقال الشابندر في تدوينة عبر تويتر، "في وقتٍ لاتزال فُرص التوافق الوطني لإنتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة قائمة ، لا أتوقع ولا أتمنى صحة مايُشاع عن رصد الملايين من الدولارات القذرة لتحويل البرلمان الى سوق نخاسة لبيع الكرامة والشرف".
وأضاف، "وصمة عارٍ في جبين كل من ساهَم بذلك أو قبِل به".
وأضاف، "وصمة عارٍ في جبين كل من ساهَم بذلك أو قبِل به".