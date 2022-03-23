رئيس الأمن الوطني في النجف لتجاوز التحديات الأمنية

بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف لمواجهة التحديات الأمنية.



وقال مكتب الشطري في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "وصل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف الأشرف لبحث تعزيز الجهد الأمني ودعم الحكومة المحلية لتجاوز التحديات الأمنية".



وجرى على هامش الزيارة "وضع الحجر الأساس لبناية مديرية أمن النجف إذ تأتي هذه الخطوة لتقديم الدعم والإسناد وبما يسهم في حفظ أمن المحافظة واستقرارها".

