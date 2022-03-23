'طالبان' تغلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان

بغداد - ياسين صفوان - أمرت حركة "طالبان" بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعادة فتحها، وفق ما نقلته وكالة"فرانس برس" عن متحدث باسم الحركة.

وصرّح إنعام الله سمنكاني "نعم، هذا صحيح"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدًا بذلك معلومات تفيد بأن فتيات طلِب منهن العودة إلى منازلهن.

وكانت الفتيات مبتهجات بعودتهن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة الإسلامية المتشددة على الحكم في آب/أغسطس الماضي، إلا أنهنّ أغلقن كتبهن ووضبن أغراضهن وغادرن باكيات.

وبرغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال تلك الثانوية والجامعات الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات.