أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

بغداد - بورصة الكفاح 147,250 السعر في اغلب الصيرفات 146,750 147,500 وكانت أسعار الصرف ليوم أمس على النحو الآتي: بغداد - بورصة الكفاح 147,200 السعر التقريبي في صيرفات بغداد شراء 146,750 بيع 147,500 كربلاء - بورصة 147,250 البصرة - بورصة 147,300 الانبار - الرطبة 147,300 الموصل - بورصة 147,300

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع