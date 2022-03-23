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أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.
بغداد - بورصة الكفاح
147,250
السعر في اغلب الصيرفات
146,750
147,500
وكانت أسعار الصرف ليوم أمس على النحو الآتي:
بغداد - بورصة الكفاح
147,200
السعر التقريبي في صيرفات بغداد
شراء
146,750
بيع
147,500
كربلاء - بورصة
147,250
البصرة - بورصة
147,300
الانبار - الرطبة
147,300
الموصل - بورصة
147,300
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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