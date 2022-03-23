انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.
بغداد - بورصة الكفاح
147,250
السعر في اغلب الصيرفات
146,750
147,500
وكانت أسعار الصرف ليوم أمس على النحو الآتي:
بغداد - بورصة الكفاح
147,200
السعر التقريبي في صيرفات بغداد
شراء
146,750
بيع
147,500
كربلاء - بورصة
147,250
البصرة - بورصة
147,300
الانبار - الرطبة
147,300
الموصل - بورصة
147,300
147,250
السعر في اغلب الصيرفات
146,750
147,500
وكانت أسعار الصرف ليوم أمس على النحو الآتي:
بغداد - بورصة الكفاح
147,200
السعر التقريبي في صيرفات بغداد
شراء
146,750
بيع
147,500
كربلاء - بورصة
147,250
البصرة - بورصة
147,300
الانبار - الرطبة
147,300
الموصل - بورصة
147,300