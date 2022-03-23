عملية نوعية تطيح بمفرزة 'كفالات' داعش في صلاح الدين - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تمكن وكالة الاستخبارات من القبض على مفرزة إرهابية مسؤولة عن توزيع مايسمى الكفالات وتقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابية في صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي لضرب معاقلهم والقصاص منهم، ومن خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين ضمن محافظة صلاح الدين".



وأضاف البيان، أن الإرهابيين الأربعة "اعترفوا من خلال التحقيقات الاولية بانتمائهم لعصابات داعش والأشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، فضلا عن تقديمهم الدعم اللوجستي ومايسمى الكفالات إلى العناصر الارهابية"، مشيراً إلى تدوين "أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".

