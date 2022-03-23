حالتها خطرة.. رجل يفتح النار على 'أم زوجته' ويصيبها بـ4 طلقات في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "مشاجرة عائلية في منطقة "سبع قصور" أسفرت عن إصابة امرأة تولد ١٩٨٥ باربع اطلاقات نارية من قبل زوج ابنتها".

وأشار المصدر إلى "تمكن الجاني من الفرار" مبينا أن "المرأة بحالة خطرة".

