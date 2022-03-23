انت الان تتابع خبر حالتها خطرة.. رجل يفتح النار على 'أم زوجته' ويصيبها بـ4 طلقات في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "مشاجرة عائلية في منطقة "سبع قصور" أسفرت عن إصابة امرأة تولد ١٩٨٥ باربع اطلاقات نارية من قبل زوج ابنتها".
وأشار المصدر إلى "تمكن الجاني من الفرار" مبينا أن "المرأة بحالة خطرة".
وأشار المصدر إلى "تمكن الجاني من الفرار" مبينا أن "المرأة بحالة خطرة".