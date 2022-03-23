انت الان تتابع خبر هجوم مسلح على موظفين في وزارة الصناعة يسفر عن مقتل احدهم – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أقدم مسلحين مجهولين، اليوم الاربعاء، على فتح نيران اسلحتهم باتجاه موظفين اثنين يعملون في وزارة الصناعة ضمن منطقة الحميدية شمالي العاصمة بغداد.