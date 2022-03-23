فتح شارع حيوي في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، فتح شارع حيوي في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، باشرت بفتح شارع خدمي في منطقة "حي الجهاد" ورفع الكتل الكونكريتية مع تنظيف الشارع ليكون مفتوحا امام حركة العجلات، ضمن محلة (891) الرابط بين المنطقة والشارع العام".



وأشار البيان إلى أن "فتح الشارع جاء بعد مناشدة وطلبات الأهالي لما يمثله هذا الطريق من شارع حيوي وخدمي في المنطقة".

