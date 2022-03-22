هدم جدران وعمليات اقتحام.. تفاصيل إخماد حريق جامعة التراث ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية قيد الانشاء مكونة من سبعة طوابق تابعة الى جامعة التراث في منطقة المنصور وسط بغداد عصر هذا اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من اذار".وبينت، أن "الحريق اندلع في الطابق الثالث والذي يحتوي على كميات كبيرة من الاجهزة ا لكهربائية مما اضطر فرق الدفاع المدني إلى هدم عدد من الجدران داخل الطابق المحترق مع استخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة من اجل تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وصولاً إلى قلب الحريق واحكام السيطرة على انتشار النيران بشكل كامل وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية".

وأشارت إلى أنه "على اثر ذلك تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".