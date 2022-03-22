العثور على عبوة ناسفة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "اثناء عمليات حفر لامانة بغداد دائرة بلدية الصدر الاولى ضمن منطقة شقق الحبيبية تم ملاحظة جسم غريب".

وبين، أنه "على الفور تم ابلاغ القوة الماسكة والتي بدورها أرسلت خبير المتفجرات وتبينت انها عبوة ناسفة"، مشيراً إلى "رفعها دون اصابات تذكر".

