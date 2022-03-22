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ملف الرئاسات ومسألة حل البرلمان في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكتلة الصدرية تدعو النواب لعدم تضييع فرصة تاريخية،، والمستقلون يطالبون بإشراكهم في اختيار رئيس الحكومة.
= القضاء الاعلى يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب،، ودولة القانون يهدد بالثلث المعطل لافشال جلسة السبت.

جوعام= اتاوات على تجار المنتجات الزراعية في ديالى،، وخزين الحنطة في البلاد لا يغطي ثلاثة اشهر.


= العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالموصل،، والهجرة تعيد عوائل عراقية أخرى من مخيم الهول.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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