انت الان تتابع خبر ملف الرئاسات ومسألة حل البرلمان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكتلة الصدرية تدعو النواب لعدم تضييع فرصة تاريخية،، والمستقلون يطالبون بإشراكهم في اختيار رئيس الحكومة.
= القضاء الاعلى يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب،، ودولة القانون يهدد بالثلث المعطل لافشال جلسة السبت.
جوعام= اتاوات على تجار المنتجات الزراعية في ديالى،، وخزين الحنطة في البلاد لا يغطي ثلاثة اشهر.
= العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالموصل،، والهجرة تعيد عوائل عراقية أخرى من مخيم الهول.
جوعام= اتاوات على تجار المنتجات الزراعية في ديالى،، وخزين الحنطة في البلاد لا يغطي ثلاثة اشهر.
= العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالموصل،، والهجرة تعيد عوائل عراقية أخرى من مخيم الهول.