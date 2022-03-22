ملف الرئاسات ومسألة حل البرلمان في نشرة السومرية

= القضاء الاعلى يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب،، ودولة القانون يهدد بالثلث المعطل لافشال جلسة السبت.

جوعام= اتاوات على تجار المنتجات الزراعية في ديالى،، وخزين الحنطة في البلاد لا يغطي ثلاثة اشهر.



= العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالموصل،، والهجرة تعيد عوائل عراقية أخرى من مخيم الهول.