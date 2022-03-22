انت الان تتابع خبر تغريدة جديدة من المالكي بشأن جلسة البرلمان المقبلة: هذا ما سنفعله - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي وحلفاؤه سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية.
وقال المالكي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، أن "الاطار التنسيقي وحلفاؤه متمسكون بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية ومنع انتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة".
وأضاف، أنه "ليس الهدف تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الاكبر عددا وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءا من تسمية رئيس الوزراء وانتهاءً بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والامني".
وفي وقت سابق، أكد المالكي أن "قضية حل مجلس النواب واعادة الانتخابات النيابية الحالية امر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار".
وأضاف، أنه "ليس الهدف تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الاكبر عددا وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءا من تسمية رئيس الوزراء وانتهاءً بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والامني".
وفي وقت سابق، أكد المالكي أن "قضية حل مجلس النواب واعادة الانتخابات النيابية الحالية امر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار".