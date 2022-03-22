المالكي يحسم موقف الإطار التنسيقي من اعادة الانتخابات - عاجل

وقال المالكي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "قضية حل مجلس النواب واعادة الانتخابات النيابية الحالية امر غير مقبول ولم يطرحه الاطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار".وأضاف، أن "موضوع اعادة الانتخابات لم يطرحه احد من الطيف السياسي، إلا أن اثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26/ 3 تهدف لاشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة".

وأشار المالكي إلى أن "النواب على دراية وقناعة ان هذه المخاوف موهومة".