وفد اسيوي يبدي موقفاً من قرار الاتحاد الدولي والوضع الامني في بغداد

وقال وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في بيان ورد للسومرية نيوز، "التقينا برئيس لجنة التراخيص في الاتحادِ الآسيوي لكرة القدم، (ماهاجان ناير)، و(وين مين سي) مدير التراخيص الآسيوية ودار الحديث حول الاندية العراقية والسبل الكفيلة بتطويرها بالشكل الامثل، وأكدنا ان اتحاد الكرة يسعى للارتقاء بالاندية من خلال الضوابط والشروط والمعايير التي سيضعها من اجل اقامة دوري المحترفين في الموسم المقبل وسيرسل الاتحاد العراقي اللوائح الى لجنة التراخيص الاسيوية للاطلاع عليها لغرض مطابقتها مع الشروط".

وبحسب البيان، "ابدى الوفد الاسيوي اعجابه بالاندية البغدادية التي زارها اضافة الى زيارة الوفد الى محافظة النجف الاشرف للاطلاع على الاندية والملاعب، وانطباعه الايجابي عن الوضع العام، مستغربا من عدم خوض المنتخب الوطني العراقي لمبارياته في بغداد في ظل الوضع الامني الجيد والبنية التحتية الرياضية والملاعب الكروية الحديثة و الرائعة".

وتابع البيان ان "اللقاء حضره الامين العام لاتحاد الكرة محمد فرحان، اضافة الى مدير تراخيص الاندية ماجد ثامر".