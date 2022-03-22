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مسلحون يقتحمون منزل منتسب ويسرقون 20 مليون دينار في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باقتحام منزل منتسب في وزراة الداخلية من قبل مسلحون مجهولون وسرقة 20 مليون دينار في العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام منزل منتسب في وزارة الداخلية ضمن منطقة الحبيبية/ دور الضباط".

واضاف أن "المسلحو سرقوا مبلغ مالي قدره ٢٠ مليون دينار عراقي وعجلة نوع كيا فورتي ولاذوا بالفرار".


يشار الى ان المنزل خالي من ساكنيه.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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