الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في بغداد.. هذا ما ناقشه

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بانعقاد اجتماع للإطار التنسيقي في بغداد لمناقشة رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكداً أن الاجتماع أكد على استمرار الحوار مع باقي الكتل السياسية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس التيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ناقش رسالة الصدر الي تم توجيهها للنواب المستقلين بخصوص حضور جلسة السبت، اضافة الى مناقشة حضور نواب الاطار لجلسة إنتخاب الرئيس يوم السبت المقبل".

وأضاف المصدر أنه "تم التأكيد على استمرار الحوار مع باقي الكتل السياسية وخصوصا التيار الصدري والتشديد على اهمية تجاوز الازمة وتغليب المصالح العليا للشعب العراقي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا اليوم الاثنين، النواب المستقلين للخروج من "عنق التوافق"، مؤكدا انه "لم يخرج أشرا ولا بطرا وأنما خرج لاصلاح العراق ونفع الشعب".