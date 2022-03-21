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قمة ثلاثية مصرية إماراتية إسرائيلية في شرم الشيخ

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن بينيت وصل في وقت سابق اليوم إلى مصر في زيارة غير مجدولة، يتخللها لقاء مع السيسي للمرة الثانية في غضون 6 أشهر.

بدوره، قال بن زايد إنه التقى السيسي، وجرى خلال اللقاء "بحث علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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