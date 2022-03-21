قمة ثلاثية مصرية إماراتية إسرائيلية في شرم الشيخ

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن بينيت وصل في وقت سابق اليوم إلى مصر في زيارة غير مجدولة، يتخللها لقاء مع السيسي للمرة الثانية في غضون 6 أشهر.

بدوره، قال بن زايد إنه التقى السيسي، وجرى خلال اللقاء "بحث علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية".