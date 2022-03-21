فاوتشي يستبعد زيادة جديدة بعدد إصابات كورونا

وقال فاوتشي: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستشهد زيادة أخرى في حالات كورونا بسبب انتشار نوع جديد من "أوميكرون"، على الرغم من ارتفاع الحالات في أوروبا وآسيا".

وأوضح أن "سلالة أومكيرون الجديدة أكثر قابلية للانتقال بحوالي 50 إلى 60 بالمائة من سلالة omicron الأولى"، مضيفا أنه يمكن أن تصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.



ومع ذلك، أشار إلى أن السلالة الجديدة لا يبدو أنها تسبب مرضا أكثر خطورة أو تتجنب الاستجابات المناعية من التطعيم أو الإصابة السابقة.

وأضاف: "إن أسهل طريقة لمنع انتشار النوع الجديد من أوميكرون" هي الاستمرار في تلقيح الناس. وبالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم يجب مواصلة تعزيزهم بجرعات إضافية".

