انت الان تتابع خبر دولة عربية تحذر مواطنيها من 'الطقس المخادع': سيعطل حركة السفن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، اليوم الاثنين، المواطنين من ملامح الطقس "المخادع" الذي يشهد حالة من التقلبات.