طقس الايام الأربعة المقبلة.. تساقط امطار متفرقة في عدة مناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً بعموم البلاد".وأضاف البيان، أنَّ "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بعموم البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بعموم البلاد".

واشار البيان الى، أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بعموم البلاد".