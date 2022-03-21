الإطاحة بـ'تاجر مخدرات' في الأنبار

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ورد لـ الخليج 365، انه "بعمليات منفصلة جرت في قواطع العمليات ونُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق الاولى - الخامسة- العاشرة - العشرون، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قيادات عمليات الأنبار وديالى والجزيرة وغرب نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في الرمادي، وتم تسليمه إلى الجهات المعنية وفق احكام المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".وأوضح ان "المفارز الاستخبارية والقوات الساندة، تمكنت من ضبط 2 حزام ناسف، و2 هاون مختلف الاحجام، و 1104 اطلاقات عتاد مختلفة، فضلا عن 37 عبوة ناسفة، و 26 رمانة مختلفة، و20 صاروخ، و16 مقذوف مختلف، بالاضافة الى 16 قنبرة مختلفة، و7 صواعق تفجير، و4 مساطر تفجير"، مؤكدا ان "جميعها من مخلفات داعش الارهابي".

وتابع، ان "مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات، قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

