انت الان تتابع خبر جوارديولا يشارك في احتفالات برشلونة بالرباعية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر جوارديولا، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من المباراة، ووضع عليها صورة وجه يحمل قلوبًا.

كما نشر على حسابه فيديو لاحتفالات تشافي مع لاعبي البارسا عقب المباراة، إلى جانب نتيجة الكلاسيكو من ملعب "سانتياجو برنابيو"، وعلق عليها: "مبروك لتشافي".



وكان تشافي أحد أبطال مرحلة جوارديولا مع البلوجرانا، التي توج خلالها الفريق بلقبين لدوري أبطال أوروبا، في 2009 و2011.

يذكر أن الانتصار رفع رصيد برشلونة إلى 54 نقطة، في المركز الثالث، بينما ظل ريال مدريد في صدارة جدول الترتيب، بـ66 نقطة.