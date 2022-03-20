طالبان تحدد موقفها من الاحتفال بـ'عيد نوروز'

وأوضح محمد يونس صديقي، المتحدث باسم وزارة العمل، بحسب وكالة "رويترز"، أنه "لن تكون هناك عطلة رسمية يوم الاثنين بمناسبة عيد النوروز".

وذكر متحدث باسم وزارة الإعلام أن العطلة لا تتماشى مع "الشريعة الإسلامية"، لكن سيتم السماح بالاحتفالات الخاصة للمدنيين.



وأورد مسؤول بوزارة الإعلام "لا نحتفل رسميا بعيد النوروز...إذا أراد الناس أن يفعلوا شيئا، فإننا لا نمنعهم".