انت الان تتابع خبر سجال تشكيل الحكومة وتداعيات القصف الإيراني في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الأعرجي وابو رغيف في أربيل لتقصي حقائق الهجوم الصاروخي.. والعامري يدعو لتعزيز القدرات الدفاعية.
= صالح يشدد على تشكيل حكومة وطنية تواجه التحديات.. والكاظمي يطالب باحياء لجنة إعادة كتابة الدستور.
= الاطار يتهم السيادة بشق البيت الشيعي.. ويحذر من التفاف بعض الكتل على اتفاقات تشكيل الحكومة.
= استجابة لما عرضته السومرية.. حكومة الديوانية توفر سكنا لزهرة واخويها.. والحماية الاجتماعية تشملهم براتب الرعاية.