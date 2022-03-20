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سجال تشكيل الحكومة وتداعيات القصف الإيراني في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الأعرجي وابو رغيف في أربيل لتقصي حقائق الهجوم الصاروخي.. والعامري يدعو لتعزيز القدرات الدفاعية.
= صالح يشدد على تشكيل حكومة وطنية تواجه التحديات.. والكاظمي يطالب باحياء لجنة إعادة كتابة الدستور.

= الاطار يتهم السيادة بشق البيت الشيعي.. ويحذر من التفاف بعض الكتل على اتفاقات تشكيل الحكومة.

= استجابة لما عرضته السومرية.. حكومة الديوانية توفر سكنا لزهرة واخويها.. والحماية الاجتماعية تشملهم براتب الرعاية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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