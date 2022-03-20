سجال تشكيل الحكومة وتداعيات القصف الإيراني في نشرة السومرية

= صالح يشدد على تشكيل حكومة وطنية تواجه التحديات.. والكاظمي يطالب باحياء لجنة إعادة كتابة الدستور.

= الاطار يتهم السيادة بشق البيت الشيعي.. ويحذر من التفاف بعض الكتل على اتفاقات تشكيل الحكومة.

= استجابة لما عرضته السومرية.. حكومة الديوانية توفر سكنا لزهرة واخويها.. والحماية الاجتماعية تشملهم براتب الرعاية.