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بابل تقرر عدم السماح لعجلات الحبوب بالخروج من سيطراتها

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بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة بابل، اليوم الأحد، عدم السماح للعجلات المحملة بمحاصيل الحبوب بالخروج من خلال سيطرات المحافظة كافة.
وقال المحافظ حسن منديل في وثيقة وردت لـ الخليج 365، إنه "استناداً للسلطة التي خولتها ولمقتضيات مصلحة العمل ولارتفاع أسعار المواد الغذائية في محافظة بابل، قررنا ما يأتي:

1-عدم السماح للعجلات المحملة بالحبوب (قمح، شعير، الذرة الصفراء، ومادة الطحين) بالخروج من سيطرات محافظة بابل كافة.


2-تتولى الجهات الأمنية كافة تنفيذ الإجراءات وفقاً للقانون.

3-ينفذ أمرنا ابتداء من تاريخ صدوره".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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