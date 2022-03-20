بابل تقرر عدم السماح لعجلات الحبوب بالخروج من سيطراتها

وقال المحافظ حسن منديل في وثيقة وردت لـ الخليج 365، إنه "استناداً للسلطة التي خولتها ولمقتضيات مصلحة العمل ولارتفاع أسعار المواد الغذائية في محافظة بابل، قررنا ما يأتي:

1-عدم السماح للعجلات المحملة بالحبوب (قمح، شعير، الذرة الصفراء، ومادة الطحين) بالخروج من سيطرات محافظة بابل كافة.



2-تتولى الجهات الأمنية كافة تنفيذ الإجراءات وفقاً للقانون.

3-ينفذ أمرنا ابتداء من تاريخ صدوره".

