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انت الان تتابع خبر صالح يهنئ بأعياد نوروز: ضرورة تشكيل الحكومة في إطار الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، بمناسبة أعياد نوروز، فيما شدد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية تأخذ على عاتقها التحديات الجسام في الإصلاح ومكافحة الفساد ليكون أساسا للحكم الرشيد.
وأضاف، "نوروز عيد الحرية والأمل، يُجسد في تأريخنا القريب والبعيد انتصاراً لإرادة الخير والحرية ورفض الظلم والطغيان مستندا للإرادة الصلبة لشعبنا، ونؤكد ضرورة تلبية الحقوق والحريات وضمان حياة حرّة كريمة تليق بالتضحيات الجسام المبذولة في سبيل الحرية والكرامة".
وتابع، "نستقبل عيد نوروز هذا العام وبلدنا يمر بمرحلة فاصلة تتجلى في استحقاقات كبرى لا تقبل التهاون، حيث نؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية، تأخذ على عاتقها التحديات الجسام والملفات الاستثنائية الماثلة، وفي مقدمتها الاستجابة لتطلعات الشعب في أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى".
وأتم صالح، "كما أن علينا العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد، واستثمار الطاقات البشرية الغنية وخصوصا شبابنا الواعي الناهض وضمان مشاركتهم في بناء الوطن ورسم مستقبله، ليكون مُنطلقا وأساسا للحكم الرشيد الضامن لحقوق جميع مواطنينا في دولة نريدها قادرة ومُقتدرة تعز جميع أبناءها وترفع شأنهم. تحية إجلال وتقدير وتعظيم لشهدائنا الأبرار، المُضحين في سبيل الحرية والكرامة والديموقراطية والذود عن الوطن".