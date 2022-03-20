التربية توضح حقيقة تحويل دوام المدارس الى الكتروني في شهر رمضان

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تهيب وزارة التربية بمنتسبيها وطلبتها كافة، بأخذ القرارات والأخبار الصحيحة التي تُنشر عبر مواقعها الموثقة التابعة للوزارة ولوزير التربية حصراً".

وطالبت الوزارة، الطلبة بـ"الابتعاد عن المواقع الوهمية وغير المُعّرفة فيما حذرت المواقع الوهمية من الملاحقة والمحاسبة القانونية لكونها تربك الشارع التربوي والعملية التعليمية".



من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، الانباء التي تحدثت عن تحويل دوام المدارس الى الكتروني خلال شهر رمضان المبارك.

وقال فاروق في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إن "هذه الانباء غير صحيحة، مبينا ان الدوام الحضوري مستمر وفق ما بدأ به العام الدراسي وبنفس الخطة".

