بينهم منتحل صفة.. القبض على 8 مطلوبين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على 8 مطلوبين بينهم منتحل صفة في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 160 (انتحال صفة) في منطقة (حي الجهاد) غرب بغداد ، وبعد التفتيش الدقيق لدار المتهم تم ضبط بحوزته مسدس نوع كلوك و 10 اطلاقات ، 8 اجهزة موبايل ، 2 جهاز موترلا ، 2 حاسبة لابتوب ".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الوحدة ألقت القبض على ثلاث متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤٣٠ "تهديد " في منطقة (حي الوحدة) شرقي بغداد".

وتابع ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من مركز شرطة المدائن، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من طرفي مشاجرة ضمن منطقة (المدائن) شرق بغداد وفق أحكام المادة "٤٣١".

وفي السياق ذاته، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى من إلقاء القبض على متهمين اثنين من طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين بوجود مشاجرة ضمن منطقة (|الكرادة) وعلى الفور توجهت قوة من اللواء أعلاه وتم إلقاء القبض عليهما .

واوضح انه "تم إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".