آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة 'غادة عادل'

بغداد - ياسين صفوان - كشف ابناء الفنانة غادة عادل، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا وإصابتها بتسمم في الدم

تحدث عبدالله الهواري نجل غادة عادل عن حالتها الصحية، في لقاء له مع برنامج ET بالعربي وقال، "اللي حصل أننا كنا مسافرين وتعبت وكنا فاهمين أنه تعب بسيط لكن كل يوم كانت أسوأ من الأول".

وتابع قائلا، "رحنا المستشفى وهناك عرفنا أن عندها تسمم في الدم لكن هي حاليا كويسة ونزلت الشغل".

كما تحدث حمزة الهواري الابن الثاني لغادة عادل وقال "هما كانوا في لندن وهي تعبت لكن هي كويسة ومتخافوش مفيش أي حاجة".

عانت غادة عادل مؤخرا من تسمم في الدم بالإضافة إلي التهاب في المثانة نتيجة مضاعفات في الكلى.

كان عبدالله الهواري نجل غادة عادل قد نشر صورة لها عبر خاصية "الاستوري" وطلب من الجمهور الدعاء لوالدته بالشفاء العاجل