الرئيس الاوكراني: حصار 'ماريوبول' سيدون في التاريخ وروسيا ترتكب جرائم حرب

بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأحد، إن حصار مدينة ماريوبول الساحلية سوف يدون في التاريخ، بسبب ما قال إنها "جرائم حرب" ارتكبتها القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في رسالة مصورة إلى شعبه، أن "ما فعله المحتلون لهذه المدينة المسالمة لهو إرهاب سيبقى في الذاكرة لقرون".

واشتبكت القوات الأوكرانية والروسية حول مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، حسبما قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني فاديم دينيسينكو.

وأضاف دينيسينكو في تصريحات تلفزيونية أن "أحد أكبر مصانع الصلب في أوروبا يتم تدميره".

وزعم مجلس مدينة ماريوبول بعد ساعات أن الجنود الروس نقلوا قسرا عدة آلاف من سكان المدينة، معظمهم من النساء والأطفال، إلى روسيا.

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار زيلينسكي، إن أقرب القوات التي يمكن أن تساعد ماريوبول تكافح بالفعل ضد "القوة الساحقة للعدو"، وإنه "لا يوجد حاليا حل عسكري لماريوبول".