تم بصواريخ وطائرات مفخخة.. الكشف عن تفاصيل الهجمات 'الحوثية' على السعودية

وأوضح أن "قوات الدفاع الجوي السعودي والقوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا اطلق لاستهداف مدينة جازان (جنوبي المملكة)، كما دمرت وأسقطت 9 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب".وأضاف المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "الهجمات "الحوثية" تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وباستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة".

وتابع، كما "شملت المواقع المستهدفة محطة نقل الكهرباء في ظهران الجنوب، ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية في ينبع".



وأردف المالكي: "تسببت هذه الهجمات "العدائية" ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية من جراء الاستهداف وتناثر شظايا الاعتراض، ولا توجد خسائر في الأرواح حتى إصدار هذا البيان".