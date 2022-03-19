حركة إرادة تعقد مؤتمر الهيئة العامة الثاني في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - عقدت حركة إرادة، اليوم السبت، مؤتمر الهيئة العامة الثاني في العاصمة بغداد.

وقال اعلام الحركة في بيان، إن "حركة (إرادة) عقدت اليوم السبت مؤتمر الهيئة العامة الثاني في العاصمة بغداد، ضم كلاً من رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، أعضاء مجلس أمناء الحركة، وأعضاء الهيئة العامة، وممثلين عن دائرة الأحزاب بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وجرت في المؤتمر، بحسب البيان "فعاليات انتخاب الأعضاء التسعة للمكتب السياسي للحركة المكونين عبر عملية ديمقراطية شارك فيها الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة العامة، وبإشراف موظفي دائرة الأحزاب بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مضيفاً أن "تسعة مرشحين من أصل ثمانية عشر حصلوا على أعلى الأصوات من قبل الأعضاء بينهم ثلاث نساء تحصّلن على أصوات مرتفعة أيضاً".