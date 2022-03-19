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راموس يحسم قراره بشأن مستقبله مع 'حديقة الأمراء'

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بغداد - ياسين صفوان - وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، تفيد أن الدولي الإسباني يرغب في الرحيل عن باريس عقب نهاية الموسم، رغم انضمامه الصيف الماضي.

وغاب راموس عن المشاركة مع باريس في معظم مباريات الفريق هذا الموسم؛ بسبب تعرضه للكثير من الإصابات، منذ قدومه من .


وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن راموس لا ينوي الرحيل عن سان جيرمان، الصيف المقبل، ويتمسك باستكمال عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راموس يستهدف حصد الألقاب مع باريس سان جيرمان، وتكرار ولو جزء من النجاحات الكثيرة التي حققها في سانتياجو برنابيو.

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